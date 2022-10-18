В Усинске стартовали традиционные «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ»

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми»

Для студентов местного филиала Ухтинского государственного технического университета и молодых специалистов-нефтяников, а также учеников профильных классов подготовлена интересная программа.

Сегодня в городе нефтяников прошло первое мероприятие в рамках марафона: для студентов провели экскурсию в Музее истории нефтяной и газовой промышленности Тимано-Печоры и тематическую викторину.

В течение следующих дней молодые нефтяники, студенты Усинского филиала УГТУ и ученики профильных классов усинской школы №4 примут участие в деловой и интеллектуально-развлекательной играх, товарищеском баскетбольном матче. Подвести итоги и отметить участников марафона планируется на следующей неделе.

«Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» проводятся в республике с 2016 года и включают в себя множество мероприятий: посещение производственных объектов ЛУКОЙЛ-Коми и корпоративного музея, тренинги, деловые игры, товарищеские матчи, викторины, лекции.