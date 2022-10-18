«Спасибо за счастливые моменты»: в Коми скорбят по трагически погибшей 15-летней интинке

Фото: личный архив погибшей

В Инте простятся с Ингой К. (имя изменено, - прим. ред.). Девочка погибла в страшной аварии, которую устроил ее 21-летний друг. Молодой человек сел за руль пьяным, сбил 49-летнего велосипедиста и угодил в кювет.

Похороны школьницы запланированы на завтра, 19 октября. Инге было всего 15 лет.

Смерть подростка до сих пор тяжело принять всем, кто ее знал. Они бесконечно задаются вопросом, почему так произошло и зачем Инга села в авто к пьяному парню.

- Я до сих пор не верю. Спасибо тебе большое за счастливые моменты, ты была солнышком, - простилась с Ингой подруга.

Напомним, ДТП произошло вечером 14 октября напротив дома №74 по улице Куратова в Инте. По информации управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 21-летний водитель Toyota Corolla выехал на сторону встречного движения и сбил 50-летнего велосипедиста. После этого автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погибли велосипедист и 15-летняя пассажирка иномарки. Кроме того, различные травмы получили 18-летний, 17-летний и 19-летняя пассажиры машины.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, возбуждено дело по статье «Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. К настоящему времени следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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