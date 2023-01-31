Почти 70 жителей Коми за сутки побороли COVID-19

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В Коми после небольшого роста суточного показателя заражения коронавирусом вновь стало снижаться число новых выявленных фактов заболевания. Так, за минувшие 24 часа положительный тест на ковид получили еще 28 человек. За все время пандемии в республике отмечено 193 123 факта инфицирования.

С медицинского учета по выздоровлению сняты еще 67 пациентов, за все время — 189 502. Официально жертвами коронавируса признаны 3 259 человек. Показатель смертности за сутки не вырос.

Госпитализация потребовалась еще 13 заболевшим. Всем им оказывается медицинская помощь в условиях стационара.

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