«Ты меня не забывай»: в пустующей московской квартире Валерия Леонтьева, уехавшего в США, прорвались трубы

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В Москве суд вынес постановление взыскать с уроженца Республики Коми, артиста эстрады Валерия Леонтьева более 235 тыс. рублей за затопленное жильё соседки в центре златоглавой. Об этом рассказали в ИА «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Соседке Храбровой Валерий Яковлевич выплатит 225 тыс. 329 рублей за восстановление квартиры, 8 тыс. за экспертизу, а также размере 5 тыс. 753 рубля – оплата госпошлины.

Как стало известно по материалам дела, в квартире певца прорвались трубы и квартира соседки, которая располагается на этаж ниже, оказалась затопленной. Из-за потопа отслоилась краска на стенах и испортился потолок.

Сейчас же Леонтьев в настоящее время проживает в США, иск был рассмотрен в его отсутствие.

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