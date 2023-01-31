«Животные просто не доезжали до помощи»: в Объячево местные своими силами покупают УЗИ-аппарат для

Автор фотографии: Глуз Александр

Жители Прилузья собрали для районной ветстанции деньги на аппарат для Ультразвуковой диагностики, чтобы ветеринарам было легче диагностировать болезни животных.

- У нас совершенно не оснащена ветеринарная клиника современным оборудованием из-за чего очень проблематично ставить правильно диагнозы. К сожалению, так иногда мы теряем животных. Совершенно недавно у волонтёра нашей инициативной группы «Пристрой «Мой друг» умерла кошечка, оказалось, что у неё была непроходимость кишечника, - рассказала участница сбора Марина Бавинова-Елина.

Проблему бы выявил аппарат УЗИ, ведь с помощью него можно диагностировать многие заболевания. Но дело в том, что в районе нет ни одного такого препарата, питомцев по острой необходимости вывозили аж в Сыктывкар, зачастую животные погибали, не доезжая до спасения в современную ветеринарную клинику.

Жители и работники Прилузской ветеринарной станции приняли решение исправить ситуацию сами. Выбрали приемлемый по цене аппарат УЗИ и открыли сбор.

- Конечно, аппарат УЗИ очень востребован и нужен всем. Сбор открыли в начале января и необходимая сумма была собрана уже под конец месяца! Однако на стадии оформления заказа выяснилось, что в комплект не входят джойстики для наружного исследования и для заднего прохода. Мы отправили консультанту на оценку аналогичный аппарат с полной комплектацией, чтобы уложиться в собранную сумму. Очень надеемся, что в ближайшее время оформим заказ, - сообщила собеседница.

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