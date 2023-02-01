В Коми пообещали метели и сильный ветер со снегом

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Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на 1 февраля. По предоставленным данным, в республике ожидают метели с сильными порывами ветра.

Метеорологи сообщили, что скорость ветра составит от 7 до 12 м/с, в некоторых местах он усилится до 15-17 м/с. В ведомстве также ожидают мокрый снег. Температура днем и ночью составит -1...-6, ночью при прояснении -7...-12°С.

В Сыктывкаре пообещали также снегопады и южный ветер от 7 до 12 м/с. Ночью температура воздуха упадет до -1...-3°С.

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