«Поём для счастья!»: хор «Шудлун» сохраняет и приумножает духовное богатство самобытной культуры Коми

Хор «Шудлун» бережно сохраняет и приумножает духовное богатство самобытной культуры Коми.

В минувшие январские выходные поклонники коми и русской народной песни наслаждались творчеством именитого хора «Шудлун», юбилейный концерт «15 лет поём для счастья!» прошёл в сыктывкарском Доме развития культуры и искусства. Об истории становления замечательного коллектива расскажет наше издание.

Непростая судьба

У «Шудлуна» – непростая судьба, впрочем, как у большинства самодеятельных коллективов. Началось всё в 2007 году в столичном социальном центре «Виктория». Неугомонная, тогда ещё малоизвестная на «культурной ниве» Валентина Белослудцева собрала в одну творческую ячейку ветеранов и пенсионеров города. И предложила вспомнить, записать коми и народные песни, и, конечно же, попробовать исполнить их. Так и вдохнули жизнь в новый ансамбль «Шудлун» (Счастье).

15 лет – цифра для коллектива немалая. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

На помощь Валентине Ивановне пришла яркая, талантливая солистка – Людмила Христофорова, которая примерила на себя роль старосты, и она ей пришлась к «лицу». Диана Андреевна Григорьева собрала для ансамбля первые костюмы. С удивительным звонким голосом влилась в коллектив солистка – частушечница Альбина Фёдорова, подтянулись и остальные: Биричевская Раиса, Шуйская Тамара, Лодыгина Елена, Киселева Капитолина, Елькина Нина, Доронина Елена, Катаева Галина, Поповцева Елизавета, Красильникова Любовь и Шулепова Ольга.

И забурлила кровь в коллективе. Подбор репертуара, привлечение новых людей, объединенных одной идеей – сохранение традиций и песенного творчества коми и русской культуры.

Копилка наград

Все участники хора «Шудлун» – солидного возраста, за плечами которых не один десяток лет трудового стажа. Изюминка хора – самодеятельные артисты являются носителями коми языка, именно поэтому в репертуаре коллектива большую часть занимают музыкальные произведения на коми. Хор «Шудлун» бережно сохраняет и приумножает духовное богатство самобытной культуры Коми.

У «Шудлуна» – непростая судьба, впрочем, как у большинства самодеятельных коллективов.

Особую лепту внесла замечательная певунья и рукодельница с золотыми руками и добрым сердцем Мария Кузнецова. Марию Петровну называют «наш внештатный корреспондент» – душа коллектива, внимательная, ласковая, добрая, любимая всеми, с обаятельной улыбкой, на каждый концерт сама шила куколки-обереги и всегда писала статьи о хоре в газету «Коми му». А также Ираида Пылаева. Ираида Витальевна – добрейшей души человек, музыкальный работник детского сада, она также обогащала хор очень красивыми коми, русскими и духовными песнями, и всегда выручала коллектив в роли заводного аккомпаниатора.

Чуть позже в коллектив пригласили удивительную, добрую, интеллигентную женщину-аккомпаниатора – Валентину Михайловну М. Она профессионально «причесала» ансамбль с вокальной стороны. И уже в 2011 году коллектив попадает в стены Дома развития культуры и искусства. У хора появляется гармонист – «самоучка», единственный мужчина в хоре – Валерий Иванович Пименов, настоящий казак. И тут у «шудлунят», так ласково их стали называть в культуре, закипела жизнь: репетиции, разучивание нового материала, костюмы, встречи, выступления, социальные центры, сценические площадки города… И в мороз, и в снег, и в дождь, и в жару – всё коллективу ни по чём: «Надо, значит, надо!»

Море цветов, заслуженные награды, медали, подарки, благодарственные письма виновникам торжества. Аплодисменты зрителей не смолкали на протяжении всего концерта.

В год «шудлунята» давали по 40 концертов в разных учреждениях. Копилка наград хора неустанно росла: дипломы, медали, грамоты, но самой главной наградой для коллектива были аплодисменты благодарных и любящих зрителей.

Оправдали надежды

15 лет – цифра для коллектива немалая. Конечно, в жизни хора были трудные и грустные времена, когда была необходима поддержка и забота, особенно в тяжёлые скорбные минуты, когда уходили из жизни родные и любимые, близкие люди… И именно внимание и забота в коллективе, сострадание, рука помощи, протянутая вовремя, до сих пор помогает участникам перенести все невзгоды вместе – в творческой семье под названием «Шудлун».

В сентябре 2016 года на вокальном конкурсе «Поющий север» из 40 участников «Шудлун» вышел в финал и занял 6 место! Огромную моральную поддержку коллективам в Доме развития культуры и искусства оказывает заведующая отделом по работе с ветеранами – Наталья Калмыкова. Вот и в подготовке юбилейного концерта Наталья Николаевна приложила все усилия, чтобы праздник удался на славу и оправдал надежды зрителей и поклонников хора.

В год «шудлунята» давали по 40 концертов в разных учреждениях. Копилка наград хора неустанно росла.

За время существования коллектива не раз сменялись руководители. Каждый из которых отдавал работе своё сердце: талантливейшая солистка ансамбля «Северная околица» Антонина Игнатенкова, затем очаровательнаяя Мария Альхименок и одарённый композитор, самородок Сергей Кузьмичёв, известный всем как трёхкратный обладатель Гран-При в республиканском фестивале современной коми песни «Василей»». Каждый из руководителей вкладывал в коллектив что-то своё, особенное, но Сергей Николаевич вложил в «Шудлун» свою душу. Так и называли его в хоре – «Наш талантливый Сыночек»!

Желаем счастья!

Сегодня хором руководит Татьяна Колосова. Талантлива и уникальна Татьяна Михайловна тем, что успевает руководить тремя коллективами: хором «Поющие сердца», хором «Авиарябинушка» и «Шудлуном».

Поздравила хор со знаменательной датой директор Дома развития культуры и искусства Ольга Бакулина: «Удивительный концерт, который прошёл на одном дыхании!» Ольга Леонидовна пожелала артистам здоровья, благополучия и, конечно же, новых творческих успехов. Почётные гости присоединились ко всем пожеланиям.

Аплодисменты зрителей не смолкали на протяжении всего концерта. А что ещё артисту надо? Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В финале концерта «Шудлун» исполнил всем известную песню Стаса Намина «Мы желаем счастья вам». А так как коллектив любит экспериментировать, то на этот раз они перевели припев на коми язык, а организаторы вывели текст на большой экран. Зал с удовольствием подхватил эту идею и исполнил песню вместе с именинниками.

Море цветов, заслуженные награды, медали, подарки, благодарственные письма виновникам торжества. Аплодисменты зрителей не смолкали на протяжении всего концерта. А что ещё артисту надо?

Наталья ЮНЕВА, Нина ЕЛЬКИНА, Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ.

Фото: архив хора «Шудлун».

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