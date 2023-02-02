Технологическая эра: как изменилось обучение иностранным языкам в эпоху цифровизации

Фото: архив КП.

Профессия учителя — одна из самых сложных. Так считает 23% россиян согласно исследованию Работы.ру. Высокий уровень ответственности, большое количество занятий и внеурочной подготовки усложняет жизнь любого преподавателя. Редакция КП-Коми узнала у педагогов России, стала ли их работа проще после внедрения технологий в процесс образования.

— Моя карьера преподавателя началась более 10 лет назад — в 2010 году. В тот период уже проходила цифровизация обучения. Но, к сожалению, мои идеи внедрения медиатехнологий не были восприняты на “ура” в общеобразовательной школе. Тогда они были оснащены видеоплеерами и магнитофонами, а процесс обучения состоял из проигрывания материала и повторения за спикерами. Уроки проходили в формате лекций, когда ученики смотрели и знакомились с материалом, затем обсуждали услышанное и делали устные упражнения, — рассказывает Иванченко Юлия, преподаватель онлайн-школы Skyeng.

Тамара Жицкая, преподаватель английского языка согласилась со своей коллегой: «Когда я преподавала в очной языковой школе, мы в основном пользовались ксерокопиями учебников. Уроки проходили достаточно сухо и от школьных отличались только тем, что ученик и преподаватель находились в классе один на один. Онлайн тогда не пользовался популярностью среди учащихся, а очные уроки считались наиболее эффективными»: подтвердила Тамара.

Изучать английский сейчас можно где угодно. Фото: архив КП.

— С приходом технологий у меня, как у преподавателя, появилось больше возможностей комбинировать методы обучения и строить урок более динамично. Например, платформа Skyeng позволяет учитывать персональные цели каждого ученика. Мне больше не нужно тратить часы на составления учебного плана, система школы отлично справляется с этой задачей, а я корректирую уроки в процессе, — добавила Иванченко.

— Технологии позволяют мне работать с материалом в интерактивном формате. Это удобно как преподавателю, так и ученику. Бесконечное количество бумаги, учебников и ксерокопий, которые постоянно приходилось носить собой, перешли в онлайн. Появилось очень много возможностей использовать сторонние ресурсы. Например, для изучения английского очень важно тренировать навык аудирования и раньше, когда воспроизводили аудио через диски, звук очень искажался и было сложно разобрать, о чём говорит спикер. Сейчас ресурсов для тренировки аудирования огромное количество, — поддержала Жицкая.

Преподаватели сошлись во мнении, что технологический прогресс значительно упростил их труд и сделал образование привлекательнее как для учеников, так и для учителей. «Я очень обрадовалась, когда наступила технологическая эра в образовании. Через онлайн даже в 2012 году было больше инструментов для обучения, которые позволяли эффективнее проводить урок и вовлекать учащихся. С текущими возможностями, конечно, не сравнить. Сейчас автоматизированы многие процессы. Например, в том же Skyeng постоянно разрабатывается множество готовых материалов, отвечающих современным трендам, по которым намного проще преподавать, чем 10 лет назад»: заключила Юлия.

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