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Здоровье19 октября 2022 8:17

В Коми вырос показатель смертности от COVID-19

Это первая смерть за последние шесть дней
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми обновлены основные эпидпоказатели, отражающие ситуацию с коронавирусом в регионе. Согласно актуальным цифрам, число зараженных ковидом выросло на 114 и достигло 188 386.

За минувшие сутки показатель выздоровления увеличился на 171. Всего болезнь побороли 183 308 пациентов. В то же время еще 28 человек оказались на больничной койке.

Жертвами инфекции стали 3 228 жителей Коми. За сутки был официально подтвержден еще один летальный исход.

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