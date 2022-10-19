В Коми вырос показатель смертности от COVID-19

Фото: архив "КП"

В Коми обновлены основные эпидпоказатели, отражающие ситуацию с коронавирусом в регионе. Согласно актуальным цифрам, число зараженных ковидом выросло на 114 и достигло 188 386.

За минувшие сутки показатель выздоровления увеличился на 171. Всего болезнь побороли 183 308 пациентов. В то же время еще 28 человек оказались на больничной койке.

Жертвами инфекции стали 3 228 жителей Коми. За сутки был официально подтвержден еще один летальный исход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре остро не хватает отрицательных групп крови (подробности)