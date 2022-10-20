Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Коми

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Синоптики ЦГМС пообещали 20 октября в Коми снег с дождем, туман и гололед. Также в прогнозе стоит метель и минусовая температура.

На юге и крайнем северо-востоке ожидаются сильные дожди, снег, а также туман и гололедно-изморозевые отложения. Ветер придет северный от 8 до 13 м/с. В западной и центральной части пообещали метели с порывами ветра до 21 м/с. Температура ночью и днем +3...-2°С.

В Сыктывкаре 20 октября облачная погода со снегом и дождями. Скорость ветра составит 5-10 м/с, днем порывами до 13 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +2...+4°С.

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