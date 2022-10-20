Число смертей от коронавируса в Коми достигло 3 229

Фото: архив "КП"

Число заражённых COVID-19 выросло на 120 человек. Об этом свидетельствует данные федерального оперштаба.

Согласно последним цифрам, показатель заболеваемости достиг 188 506. Из общего числа зараженных 183 522 пациента успешно побороли болезнь. Выздороветь за последние 24 часа удалось 214.

Жертвами ковида стали 3 229 человек, что на одного умершего больше. Госпитализация потребовалась девяти жителям Коми. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми по поручению Владимира Путина усилят все меры безопасности (подробности)