Орлы и МегаФон: история с продолжением

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Как пишут РИА Новости, российские орнитологи спустя три года вновь вынуждены обратиться за финансовой помощью ко всем любителям степных орлов: птицы с GPS-трекерами "разоряют" ученых, вылетая в зону роуминга после долгого нахождения вне сети. Ранее МегаФон разработал специальных тариф для пернатых с сотней бесплатных смс.

Координатор программы по мониторингу редких видов Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игорь Карякин написал у себя в соцсетях, что орлам, улетевшим на зимовку, не хватило денег. На сей раз расточительной оказалась орлица Сарыгуль из Центрального Казахстана. Зиму 2021/2022 г. она провела вне зоны связи на границе Ирана и Пакистана, очень стремительно вернулась в Казахстан, не успев по дороге отдать локации за весеннюю миграцию, и все лето 2022 года провела в Казахстане без связи. Сейчас она на границе Ирана и Афганистана и выплевывает в эфир сотни дорогущих смс с локациями за лето. Она уже потратила бюджет всех казахстанских орлов и теперь принялась сжирать бюджет российских орлов. Если в ближайшее время мы не найдем средства, чтобы покрыть кредит этой расточительной казашки, нам придется ее отключить.

Специалисты МегаФона совместно с орнитологами проанализировали пути миграции степных орлов за последние три года и пришли к выводу, что с возрастом поведение птиц изменилось. Они стали чаще гнездиться в отдаленных местах, где нет мобильной связи, и реже летать. Стоит птице после длительного перерыва появиться в сети, как накопившиеся смс c координатами, предназначенные для орнитологов, отправляются большим объемом. Оператор обновит тариф, разработанный специально для отслеживания миграции степных орлов, с учётом возрастных изменений в повадках птиц. Для оптимизации затрат учёных на исследования будет предоставлена возможность более гибкого использования пакетов, увеличено количество смс. Кроме того, оператор компенсирует возникший перерасход орнитологов в связи с изменением поведения птиц.

МегаФон традиционно разрабатывает тарифы с использованием инструментов big data, анализируя детали пользовательского опыта. Это позволяет предлагать максимально удобные условия любой группе абонентов. В 2019 году МегаФон разработал специальный тариф для Центра реабилитации диких животных, который учитывал особенности миграции степных орлов. Перелеты птиц за пределами России отслеживаются с помощью специальных датчиков. Когда птица оказывается в радиусе действия сети, орнитологи получают SMS с координатами.