Оперативный штаб по обеспечению базового уровня готовности создан в Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми создан оперштаб по обеспечению базового уровня безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Соответствующий указ подписал руководитель региона Владимир Уйба.

Возглавил штаб сам глава Коми, в состав также вошли члены регионального кабмина, главы ведомств, оперативных служб и силовых структур. Свою работу штаб начинает с сегодняшнего дня, 20 октября.

Деятельность штаба будет способствовать реализации мер режима базового уровня готовности, который введён президентом на территории Республики Коми в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Этот режим предполагает дополнительные меры обеспечения общественного порядка, усиление мер безопасности на социально значимых и инфраструктурных объектах, в том числе в сфере промышленности, транспорта, связи, а также меры для удовлетворения потребности Вооружённых Сил России, других войск и воинских формирований. Общий перечень мер, сроки, особенности и порядок их реализации будет определяться с учётом текущей ситуации. Введение в Республике Коми режима базового уровня готовности не повлияет на повседневную жизнь региона, никаких дополнительных ограничительных мер вводить не планируется.

Напомним, согласно Указам Президента от 19 октября 2022 года №756 и №757 российские регионы поделены на четыре группы. Военное положение введено в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Средний уровень реагирования – в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Уровень повышенной готовности введён в других регионах Центрального и Южного федеральных округов, уровень базовой готовности – в остальных регионах страны, включая Республику Коми. Главы регионов наделены президентом дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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