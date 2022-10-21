В Коми пообещали сильные метели и порывы ветра до 20 м/с

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды в Коми 21 октября. По предоставленной информации, в республике ожидается сильный снег, метели и порывистый ветер до 20 м/с.

В Печорском и Вуктыльском районах, по данным метеорологов, пройдет сильный снег. В северных и центральных районах пройдут метели с порывами ветра 15-20 м/с. На крайне северо-востоке будет переменный ветер 1-5 м/с. Температура ночью 0...-5, днем -3...+2°С.

В Сыктывкаре 21 октября ожидается облачная погода и небольшой снег, с порывистым ветром 8-13 м/с. Температура ночью -1...-3, днем -1...+1°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми до 6 утра 21 октября объявлено штормовое предупреждение (подробнее)