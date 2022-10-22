В субботу в Коми ожидается снег

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В субботу, 22 октября, в Коми местами ожидается снег. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В северных районах ожидается снег и мокрый снег. В южных районах местами прогнозируют небольшие осадки. На крайнем северо-востоке утром ожидается туман. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит -1...+4 градуса.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит 0-2 градуса.

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