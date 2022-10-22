В Коми 115 человек заболели коронавирусом

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По состоянию на субботу, 22 октября, в Коми зафиксировали 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 188 739 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 198 человек. За все время удалось вылечить 183 904 пациента. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 3229 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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