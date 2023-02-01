Жителей Коми и Ненецкого округа приглашают к участию в очередном грантовом конкурсе ЛУКОЙЛа

Фото: Пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми»

Заявки на участие в ежегодном состязании творческих идей принимаются до 31 марта 2023 года, представить их можно в трех традиционных номинациях конкурса: «Духовность и культура», «Спорт», «Экология». Строгих ограничений для тем будущих проектов нет, однако в этом году, объявленном в России Годом педагога и наставника, приоритет – у идей, посвященных вопросам воспитания подрастающего поколения, популяризации работы учителей, преемственности опыта старшего поколения.

Фото: Пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми»

В конкурсе могут принимать участие некоммерческие негосударственные и государственные, муниципальные бюджетные и автономные организации, общественные объединения, органы местного самоуправления из восьми муниципалитетов Республики Коми («Усинск», «Печора», «Ухта», «Сосногорск», «Ижемский», «Усть-Цилемский», «Вуктыл», «Сыктывкар»), а также из Нарьян-Мара и Заполярного района НАО.

С подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться на сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе «Ответственность». Имена победителей конкурса этого года объявят в апреле.

Фото: Пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми»

Конкурс социальных и культурных проектов проходит в Коми и НАО с 2005 года, его организаторами традиционно являются ЛУКОЙЛ-Коми и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». За эти годы участие в нем приняло свыше двух с половиной тысяч проектов, около 600 отмечено грантами. Среди реализованных идей последних лет: создание гончарного клуба в ДК «Волна» сыктывкарского поселка Краснозатонского, установка первого и пока единственного уличного фонтана в Усть-Цильме, реставрация интерьеров старинного дома «Филат Карп Керка» в ижемской деревне Диюр, проведение соревнований по шорт-треку в Усинске, оформление скульптурной группы героев ненецкого фольклора в Нарьян-Маре.