В Коми за сутки выявлено 26 заболевших коронавирусом

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В Коми в последние несколько дней наблюдался небольшой рост числа заболевших коронавирусом, регистрируемых каждые сутки, однако показатель заражения вновь стал стремительно уменьшаться. В федеральном оперштабе рассказали, как изменилась статистика за минувшие 24 часа.

По данным на 1 февраля 2023 года, в республике в общей сложности отмечено 193 149 фактов заражения ковидом, в том числе за сутки выявлено 26 новых случаев. Выписано по выздоровлению189 566 пациентов, из них за сутки – 64.

Скончались от коронавируса в Коми с начала пандемии 3 259 пациентов, за последние 24 часа жертв не было. В стационары республики попали еще 15 зараженных.

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