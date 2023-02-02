«Всем стало плохо без тебя»: трагически погиб молодой житель Коми

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В Коми стало известно о гибели молодого уроженца Троицко-Печорска. По предоставленной родными информации, Сергей Мезенцев пошел добровольцем на СВО. 1 февраля пришла трагическая весть о том, что он погиб.

– До сих пор не верится. Очень, очень, очень нам всем стало плохо без тебя. Филька, всегда будем помнить о тебе, – скорбит его близкий человек.

В окружении Сергея отмечают, что он был добрым и отзывчивым человеком. Всегда старался прийти на помощь. Дата и место прощания пока что не сообщаются.

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