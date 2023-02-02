За сутки в Коми вырос показатель смертности от COVID-19

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В Коми вырос показатель смертности от коронавируса. За сутки на больничной койке умер еще один человек. Всего жертвами инфекции стали 3 260 жителей республики.

Всего за все время пандемии было официально подтверждено 193 178 фактов заболевания, 29 из которых были отмечены за минувшие 24 часа. За сутки показатель выздоровления вырос на 24 и достиг 189 590 человек.

Госпитализация потребовалась еще пяти зараженным.

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