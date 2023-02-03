В Коми 3 февраля ожидается усиленный ветер до 12 м/с

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В Коми 3 февраля пообещали гололед и небольшой снег. Скорость ветра в республике, по информации ЦГМС, достигнет 12 м/с. Температура воздуха максимально упадет до -15°С.

Синоптики также пообещали небольшой снег и гололед. Скорость ветра составит в среднем от 4 до 9 м/с. Максимальное усиление ожидается в Воркутинском районе – от 7 до 12 м/с. Что касается температуры воздуха, то она составит от -4 до -9.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. Скорость ветра будет в среднем от 3 до 8 м/с. Температура ночью опустится до -8...-10, днем составит -5...-7°С.

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