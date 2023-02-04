В субботу в Коми до -10 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, в Коми ожидается снег, минимальная температура воздуха составит -10 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидается гололед. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -10...-5 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Днем в столице Коми ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит -8...-6 градусов.

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