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Общество4 февраля 2023 8:10

За сутки в Коми 39 человек заразились коронавирусом

К счастью, новых смертельных случаев не произошло
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на субботу, 4 февраля, в Коми зафиксировали 39 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 193 251 случай заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 27 человек. За всем время удалось вылечить 189 688 пациентов. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3260 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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