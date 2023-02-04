Коми получит почти 17 миллионов рублей на догазификацию

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Республике Коми выделили почти 17 миллионов рублей на догазификацию. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

На реализацию программы социальной газификации из федерального бюджета выделили более 2,3 миллиарда рублей. Эти деньги получат 54 субъекта РФ. В их число входит и Коми. Республика получит 16,992 миллиона рублей. Наибольшая сумма достанется Крыму (более 340 миллионов рублей), а наименьшая – Кабардино-Балкарии (760 тысяч рублей).

Из этих средств будет выплачиваться субсидия участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным семьям. Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей. Их можно будет потратить на проведение работ внутри участка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Усинске две многоэтажки почти три месяца остаются без газа (подробности)