На 118 новых случаев выросло число зараженных COVID-19 в Коми

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В Коми после подъема заболеваемости уже более недели отмечается снижение суточного прироста новых фактов коронавируса. Обновленную статистику опубликовали в оперштабе России.

По данным на 21 октября, в республике в общей сложности зафиксировали 188 624 случая ковида, в том числе за сутки – 118. Сообщается, что за последние 24 часа было выписано 184 пациента, за весь период – 183 706.

Кроме того, в общей сложности в Коми от коронавируса скончались 3 229 человек.

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