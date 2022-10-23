За сутки в Коми не были зарегистрированы новые умершие от коронавируса

Фото: архив КП

Федеральный портал статистики стопкоронавирус.рф опубликовал данные о ситуации с заболеваемостью COVID-19 по состоянию на 23 октября. По предоставленной информации, за прошедшие сутки выявили 107 новых случаев. Общее число заболевших составило 188 846 жителей региона.

В больницы попало девять человек, выписано – 29 пациентов. Всего число выздоровевших достигло 183 933.

Число умерших за сутки не изменилось и осталось на уровне 3229 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 115 человек заболели коронавирусом (подробнее)