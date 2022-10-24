В Сыктывкаре пообещали туман и снегопады

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Метеорологи ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 24 октября. По предоставленным данным, в регионе ожидаются, снег, мокрый снег и дожди. Также синоптики пообещали туман.

Скорость ветра составит 6-11 м/с, также спрогнозировано усиление до 14 м/с. Температура ночью +2...-3, при прояснении -4...-9, днем -2...+3°С. В качестве неприятного сюрприза пообещали также и гололедицу.

В Сыктывкаре будет мокрый снег, ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с, ночью порывами до 13 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +1...+3°С.

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