МегаФон улучшил связь в жилом квартале «Атлантида» в Сыктывкаре

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Оператор обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет для жителей жилого квартала «Атлантида» в Сыктывкаре. Техническая служба МегаФона запустила на территории новостройки телеком-оборудование с поддержкой 4G.

Жилой квартал находится в микрорайоне Орбита и состоит из десяти домов, детских и спортивных площадок, объектов инфраструктуры, расположенных на территории свыше 10 гектаров. Инженеры оператора учли особенности размещения зданий и спланировали направление мобильного сигнала, так чтобы связь была непрерывной как во дворах, так и в жилых помещениях.

Сотни жильцов многоэтажек могут одновременно выходить в интернет и использовать привычные цифровые сервисы, в том числе и вечером, когда нагрузка на сеть традиционно увеличивается. Кроме того, пропускной способности каналов связи МегаФона будет достаточно для дальнейшего развития этого района и всех новоселов, заезжающих в новостройки.

«Возведение новых зданий меняет городской ландшафт, а также увеличивает нагрузку на объекты инфраструктуры. Поэтому при планировании сети мы принимаем во внимание строительство жилых комплексов, торговых центров, муниципальных учреждений, тщательно отслеживаем качество связи в регионе и при необходимости модернизируем или запускаем новые телеком-объекты там, где это действительно необходимо», - подчеркнул директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

По данным оператора, наибольшую цифровую активность абоненты в жилых комплексах Сыктывкара проявляют после 18:00, когда возвращаются домой после работы. По сравнению с обеденным временем объем трафика и разговоров по телефону увеличивается на треть. Чаще всего новоселы проводят свободное время на видеоплатформах и в онлайн-кинотеатрах.