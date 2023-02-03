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Здоровье3 февраля 2023 9:32

В Коми зафиксирован резкий рост зараженных COVID-19

Оперштаб озвучил новые данные
Источник:kp.ru
Автор фотографии: Укладов Олег

Автор фотографии: Укладов Олег

В Коми число заболевших коронавирусом выросло на 34 новых случая. Это максимальный показатель за последний месяц. Всего в республике диагностировано 193 212 фактов заражения ковидом.

Уточняется, что 189 661 человек успешно поборол болезнь. Суточный показатель выздоровления составил 71 пациент. Госпитализировали за сутки еще девять человек.

Жертвами инфекции стали 3 260. Новых смертей за минувшие 24 часа не зарегистрировано.

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