В Коми зафиксирован резкий рост зараженных COVID-19

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В Коми число заболевших коронавирусом выросло на 34 новых случая. Это максимальный показатель за последний месяц. Всего в республике диагностировано 193 212 фактов заражения ковидом.

Уточняется, что 189 661 человек успешно поборол болезнь. Суточный показатель выздоровления составил 71 пациент. Госпитализировали за сутки еще девять человек.

Жертвами инфекции стали 3 260. Новых смертей за минувшие 24 часа не зарегистрировано.

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