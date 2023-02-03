При поддержке нефтяников отремонтировали спортивный зал в Нижнем Одесе

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Единственный в сосногорском поселке крытый спортобъект, подходящий для организации командных игр и других мероприятий с участием большого количества людей, обновили в рамках Соглашения между правительством Коми и компанией «ЛУКОЙЛ». Ремонт провели не только в самом зале, но и в подсобных помещениях.

В Нижнем Одесе МР «Сосногорск» после ремонта открыли спортивный зал Дома культуры. В поселке очень популярен волейбол, и для местных команд это событие стало более чем долгожданным. Поздравили нижнеодесцев первый заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Ильдар Махмутов и заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, депутат Государственного Совета РК Евгения Лясковская.

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– Сегодня знаменательное событие для жителей Нижнего Одеса, – отметил в своей приветственной речи Ильдар Махмутов. – В очередной раз ЛУКОЙЛ предоставил нам прекрасную возможность для занятий спортом. За последние десять лет компания перечислила более 150 млн рублей на развитие Нижнего Одеса и Сосногорского района. Это огромная социальная помощь. Особые слова благодарности я хочу выразить генеральному директору ЛУКОЙЛ-Коми Александру Голованеву и его заместителю Евгении Лясковской за их настойчивость, благодаря которой такие проекты претворяются в жизнь.

– Я помню, что год назад, когда мы посещали Дом культуры, как невыгодно отличалось помещение спортзала с раздевалками от всех остальных в ДК, – рассказала Евгения Лясковская. – Стали выяснять и оказалось, что спортзал очень востребован. Спасибо руководству республики и муниципалитета за то, что поддержали наше предложение о его ремонте. Работникам нашего структурного подразделения «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» за то что, контролировали проведение ремонта и, конечно, подрядчикам, которые оперативно и качественно его провели. Мы никогда не делим людей на своих и чужих. Даже глядя на пришедших сегодня в зал: вот наши работники, а вот их семьи, дети, учителя их детей и врачи, которые их лечат… Мы все вместе связаны, и мы, нефтяники, всегда рядом в социальной поддержке наших районов и поселков.

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Обновленный спортзал подходит для проведения матчей по волейболу, мини-футболу, баскетболу. А также – встреч между игроками в настольный теннис.

– Зал давно требовал ремонта, – отмечает директор Дома культуры пгт Нижний Одес Екатерина Бобкова. – Со времени его открытия здесь меняли только покрытие пола. Стены были обшиты деревом, что не соответствовало требованиям пожарной безопасности, осыпалась штукатурка. Проблем добавляла и протекающая крыша. В 2021 году нефтяники помогли с заменой кровли, а осенью всего за несколько месяцев провели долгожданный ремонт в спортзале: заменили освещение, приобрели волейбольную сетку и новые теннисные столы, навесили баскетбольные кольца. Отремонтировали не только зал, но и раздевалки, душевые, туалеты.

Вторая жизнь спортивного зала Дома культуры Нижнего Одеса началась с товарищеского матча между молодежной сборной поселка и командой работников территориального производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз». Спортсмены, которые уже играли здесь раньше, сразу оценили современное покрытие пола и стен, обилие света – кажется, что спортзал даже стал просторнее.

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Перед началом матча игрокам вручили мячи в подарок от ЛУКОЙЛ-Коми. А память о первой игре в отремонтированном спортзале запечатлели на почетном вымпеле, где расписались И. Махмутов и Е. Лясковская.

ЛУКОЙЛ помогает с ремонтом и приобретением оборудования для ДК Нижнего Одеса с 2005 года – за все годы нефтяники перечислили на эти цели более 73 миллионов рублей.