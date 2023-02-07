Юные таланты Коми представят свое творчество в республиканском Театре оперы и балета

Театр оперы и балета Республики Коми представит «Таланты XXI века». Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Сыктывкаре 8 февраля Театр оперы и балета Республики Коми представит «Таланты XXI века» - это проект, где одаренные в музыке дети региона выступят на одной сцене с профессиональным симфоническим оркестром под руководством дирижера Никона Родюкова, а юные художники представят в зале театра своё творчество.

Ведущей программы станет Ольга Обоскалова. Из 19 молодых талантов, заявленных на конкурс, прошли конкурсный отбор только 11 участников – это воспитанники детских музыкальных школ Сыктывкара, Ухты и Гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.Д. Спиридонова, а также студенты республиканского Колледжа искусств. На художественную выставку заявились более 40 участников, из которых 27 прошли конкурсный отбор – учащихся детских художественных школ и студенты, победители и призеры конкурсов художества.

Напомним, творческий проект реализуется в столице Коми с 2015 года для поддержки юных талантов, как правило, признанных лауреатов музыкальных конкурсов, например, как конкурс молодых исполнителей «Юные дарования» имени Я.С. Перепелицы, который проводится в Сыктывкаре и имеет межрегиональный уровень.

Мероприятие проводится под эгидой проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Посещение доступно по Пушкинской карте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Поём для счастья!»: хор «Шудлун» сохраняет и приумножает духовное богатство самобытной культуры Коми

Сыктывкарский хор «Шудлун» отмечает 15-летний юбилей (подробности)