Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 февраля 2023 5:00

В Коми пообещали резкое изменение погоды

Синоптики спрогнозировали 5 февраля в Коми гололеды и снег
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили, что 5 февраля в Коми ожидают небольшой снег и гололед. При этом также пообещали усиленные порывы ветра. Скорость составит до 10 м/с.

В целом по регионе ожидают облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха составит днем -7...-12, местами -13...-18°С.

В Сыктывкаре пообещали также облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. Скорость ветра в столице будет от 1 до 5 м/с. Температура ночью -12...-14, днем -8...-10°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В субботу в Коми до -10 градусов (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ