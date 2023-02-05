В Коми пообещали резкое изменение погоды

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Синоптики ЦГМС сообщили, что 5 февраля в Коми ожидают небольшой снег и гололед. При этом также пообещали усиленные порывы ветра. Скорость составит до 10 м/с.

В целом по регионе ожидают облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха составит днем -7...-12, местами -13...-18°С.

В Сыктывкаре пообещали также облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. Скорость ветра в столице будет от 1 до 5 м/с. Температура ночью -12...-14, днем -8...-10°С.

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