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Общество6 февраля 2023 4:15

В Коми ожидаются снегопады и гололеды

Синоптики ЦГМС рассказали о погоде на 6 января
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 6 февраля пообещали снегопады, гололеды и переменный ветер. Температура воздуха максимально опустится до -20 градусов. Прогноз погоды передали метеорологи ЦГМС региона.

По предоставленным данным, в отдельных районах ожидают небольшой снег. Скорость ветра составит от 3 до 8 м/с. Температура ночью -15...-20, днем -8...-13, местами -12...-17°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду без осадков и переменный ветер от 1 до 5 м/с. Температура ночью -15...-17, днем -10...-12°С.

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