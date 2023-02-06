В Коми ожидаются снегопады и гололеды

Фото: архив КП

В Коми 6 февраля пообещали снегопады, гололеды и переменный ветер. Температура воздуха максимально опустится до -20 градусов. Прогноз погоды передали метеорологи ЦГМС региона.

По предоставленным данным, в отдельных районах ожидают небольшой снег. Скорость ветра составит от 3 до 8 м/с. Температура ночью -15...-20, днем -8...-13, местами -12...-17°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду без осадков и переменный ветер от 1 до 5 м/с. Температура ночью -15...-17, днем -10...-12°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали резкое изменение погоды (подробнее)