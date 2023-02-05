«Сердце сжимается»: пришла весть о гибели молодого жителя Коми

Фото: соцсети

Близкие сообщили о гибели Александра Шевчука во время СВО. Печальная весть о том, что Александра больше нет, пришла 4 февраля. Дата и время похорон пока что не сообщаются.

– Вечная память Саше. Глубокие соболезнования Юлечке и Грише (родителям парня, – прим. «Комсомолки»), низкий вам поклон за вашего мальчика, – пишут в окружении погибшего.

Со слов его близких, Александр был хорошем парнем, многие о нем отзываются, говоря только теплые слова.

– Соболезную родным. Помню Саню еще с 2000 года. Хороший был парень и боец отличный. Проявил себя отлично! Пусть земля ему будет пухом, – приносят соболезнования в его окружении.

– Сердце сжимается. Вечная память. Уже и слов нет. Горе, – комментируют гибель жителя Печоры знавшие его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Всем стало плохо без тебя»: трагически погиб молодой житель Коми (подробнее)