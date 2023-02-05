В Коми заработает новый порядок проведения ЕГЭ

Фото: архив КП

На портале проектов нормативных правовых актов размещен документ от Министерства просвещения, который предлагает новый порядок проведения ЕГЭ. Согласно нововведениям, школьники смогут менять перечень предметов, а также сроки сдачи экзаменов, если на это есть уважительные причины.

Кроме того, предусмотрят возможность подавать заявления для тех, кто проходит военную службу по контракту или призыву в местах, где они служат. Изменится и дополнительная дата проведения итогового сочинения – вместо первой рабочей среды мая теперь будет вторая среда апреля.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет актуален на всей территории России, в том числе и в Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми получит почти 17 миллионов рублей на догазификацию (подробнее)