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Здоровье24 октября 2022 8:32

В Коми суточный прирост заболеваемости ковидом стал ниже 100

Озвучены новые данные оперштаба
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил последние данные о заболеваемости ковидом в Коми. Так, по состоянию на 24 октября, за сутки заболеваемость выросла на 95 человек, с начала пандемии показатель достиг отметки в 188 941.

Выписали из больниц два человека за минувшие 24 часа, столько же оказалось в стационарах республики. Всего инфекцию побороли 183 935 пациентов.

Число жертв коронавируса за сутки не выросло. Всего от ковида скончались 3 229 жителей Коми.

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