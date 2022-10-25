В Коми пообещали снег, дожди и туманы

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ЦГМС Коми опубликовал прогноз погоды на 25 октября. По предоставленным данным, в республике ожидается снег, снег с дождем, гололед и туман.

Метеорологи также пообещали северо-западный ветер со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура ночью 0...-5, днем -2...+3, на крайнем северо-востоке ночью и днем -4...-9°С.

В Сыктывкаре 25 октября ожидается переменная облачность, гололед, снег и снег с дождем. Ветер СЗ 7-12 м/с. Температура ночью 0...-2, днем +1...+3°С. На дорогах гололедица.

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