В Коми температура воздуха упадет до -30 градусов

Фото: архив КП

В Коми 7 февраля пообещали небольшой снег, порывистый ветер и понижение температуры до -30 градусов. Прогноз передали синоптики ЦГМС.

По предоставленным данным, порывы ветра максимально достигнут 12-14 м/с, в среднем его скорость составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до -15...-20, при прояснении до -30, днем на востоке -13...-18, на западе -8...-13°С.

В Сыктывкаре пообещали скорость ветра от 5 до 10 м/с. Температура ночью -15...-17, днем -9...-11°С.

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