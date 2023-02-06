Сельский этап «Усинской футбольной лиги» открыл матч между командами Мутного Материка и Щельябожа

Фото предоставлено компанией «Лукойл»

В Усинске стартовал сельский этап четвертого сезона «Усинской футбольной лиги» (УФЛ) – турнира по мини-футболу, организованного ЛУКОЙЛ-Коми при поддержке муниципальной администрации. Команды из Денисовки, Захарвани, Мутного Материка, Щельябожа, Усть-Лыжи и Усть-Усы начали борьбу за главный трофей турнира – поездку в Москву на матч «Спартака».

С приветствием к юным спортсменам обратилась первый заместитель руководителя администрации Усинска Татьяна Анисимова, которая поблагодарила ЛУКОЙЛ-Коми за столь масштабное спортивное мероприятие.

Фото предоставлено компанией «Лукойл»

Поздравила ребят с праздником и заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, депутат Госсовета РК Евгения Лясковская.

– Это уникальный проект, который дает возможность проявить свои спортивные способности не только городским, но и сельским школьникам. Быть участником лиги, стоять здесь – это уже большая победа. Я вам желаю с удовольствием провести эти дни, найти новых друзей. И пусть игра будет зажигательной, интересной и емкой на эмоции. Ну а мы будем искренне болеть за каждого из вас, – отметила она.

По традиции, перед началом состязания всем командам в торжественной обстановке вручили комплекты новой игровой формы от ЛУКОЙЛ-Коми.

Фото предоставлено компанией «Лукойл»

В первый день турнира прошли три игры и уже определись лидеры: команда Мутного Материка обыграла щельябожцев со счетом 12:1, ребята из Денисовки забили 11 голов в ворота так и не ответившей им команды Усть-Лыжи, Усть-Уса и Захарвань завершили встречу со счетом 13:0.

Итоги турнира подведут 10 февраля, а в начале марта его победители, команды «красной» (городской) и «белой» (сельской) групп отправятся в Москву. Подростки побывают на домашнем матче футбольного клуба «Спартак» на стадионе «Открытие Арена». Также в столице их ждет экскурсионно-развлекательная программа.