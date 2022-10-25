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Здоровье25 октября 2022 8:41

В Коми число зараженных COVID-19 превысило 189 тысяч человек

Республика перешагнула за новый числовой рубеж
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми озвучены новые данные по коронавирусу. Согласно обновлённым цифрам, республика перешагнула за новый числовой показатель.

Так, за сутки количество инфицированных выросло на 100 и достигло отметки в 189 041 человека. Из общего числа заболевших 184 190 пациентам удалось побороть вирус. Только за минувшие сутки с медицинского учета по выздоровлению были сняты 225 жителей Коми.

Жертвами ковида стали 3 229 человек. Показатель смертности не менялся с 20 октября.

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