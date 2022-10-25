Жители Коми стали свидетелями солнечного затмения

Скриншот видео трансляции Александра Кочкина
Жители Коми смогли наблюдать частичное солнечное затмение. Удивительное астрономическое явление было видно во многих регионах страны.
В Сыктывкаре солнечное затмение началось в первом часу и продлилось более двух часов. За это время соцсети заполонили снимки, которые удалось сделать счастливчикам: наблюдать за затмением было тяжело из-за туч.
Фото: Юрий ИГОРЕВИЧ
- Удивительное явление! Повезло всем, кто это видел, - пишет Михаил.
Фото: Ксения ВОРОНИНА
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