Жители Коми стали свидетелями солнечного затмения

Скриншот видео трансляции Александра Кочкина

Жители Коми смогли наблюдать частичное солнечное затмение. Удивительное астрономическое явление было видно во многих регионах страны.

В Сыктывкаре солнечное затмение началось в первом часу и продлилось более двух часов. За это время соцсети заполонили снимки, которые удалось сделать счастливчикам: наблюдать за затмением было тяжело из-за туч.

Фото: Юрий ИГОРЕВИЧ

- Удивительное явление! Повезло всем, кто это видел, - пишет Михаил.

Фото: Ксения ВОРОНИНА

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