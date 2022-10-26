В Коми температура воздуха резко упадет до -13 градусов

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Синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды на 26 октября. По предоставленным данным, в республике пообещали снежную погоду. Температура воздуха упадет до -13 градусов.

Метеорологи передали, что в регион придет также и усиленный ветер со скоростью 4-9 м/с, на крайнем севере – 9-14 м/с. Температура ночью -1...-6, при прояснении -8...-13, днем -3...+2, на крайнем северо-востоке -2...-7°С.

В Сыктывкаре 26 октября ожидают переменную облачность и ветер З 3-8 м/с. Температура ночью -2...-4, днем 0...+2°С.

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