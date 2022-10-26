«Три языка и три культуры»: как беларуская дзяучынка, коми ныв и русская душа влилась в многонациональный Коми край

У белорусов по осени на столах пестрят знакомые каждому томаты и огурцы, кабачки и тыквы – встречать богатый урожай нужно вместе. Фото: личный архив героини публикации

Советский Союз в 50-ых годах прошлого века восстанавливался после ВОВ, поднимался из руин, страна стремительно развивалась. Для освоения Севера направлялись в Коми молодые и трудолюбивые. Люди разных национальностей стремились в северный регион, где, как грибы после дождя, вырастали новые посёлки благодаря развитию лесной промышленности. Люди приезжали и оставались здесь навсегда, делились традициями и культурой, трудились усердно и по совести. Так, в Коми оказался и отец председателя Белорусской НКА Галины Сизых – Александр Костянко.

Фото: личный архив героини публикации

Спрос на трудолюбивых

В 1958 году Александр Герасимович приехал к старшему брату Семёну в гости в новый посёлок лесозаготовителей Первомайский в Сысольском районе. Братья Костянко – родом из Витебской области Белоруссии. В те времена белорусы жили тяжело, хутора отходили после немецкой оккупации. За работу на хозяйстве и в колхозе получали «трудодни», в не живые деньги, поэтому братья помогали маме Ефросинье Яковлевне – в Белоруссии она растила ещё пятерых детей.

–Тогда в Белоруссии запрашивали «трудоспособное население», крепких парней, готовых рубить деревья и выполнять тяжёлую работу за приличную заработную плату, приглашали на работу. Бабушку очень выручала помощь старших детей, возможности заработать в те времена у неё не было, –вспоминает Галина Александровна.

Александр – душа компании, умелый парень, обладал прекрасным музыкальным слухом– песни в его исполнении западали в душу каждому. Он мгновенно покорил сердце красивой коми девушки с длинной русой косой – Валентины. Влюблённая пара целый год встречалась тайно, ведь против их союза выступала мама Вали Елена Фёдоровна – Саваля Елена. Она за порог не пускала парня, уж очень настороженно относилась к приезжим мужчинам коми женщина, привыкшая к «достроительной» тихой деревенской жизни. Но через год «паренёк с гармошкой» растопил материнское сердце. Она благословила молодых на брачный союз, а с зятем они стали лучшими друзьями.

Валентина и Александр Костенко обрели в Коми семейное счастье. Фото: личный архив героини публикации

Вторая мама – Ыджыд мам

Первая дочь Галина родилась в 1961 году, молодые родители продолжали трудиться на благо светлого будущего – на большой Советской стройке. Все будни с пяти утра их увозила узкоколейка за 5-7 километров в тайгу и привозила только в восемь вечера. С малышкой всё время проводила её любимая Ыджыд мам (дословно с коми языка – бабушка, по маминой линии). С бабушкой Галенька с детства говорила только на коми языке, с родителями – на русском. Вскоре появилась сестрёнка Ирина, и семья Костенко каждое лето выезжала к родным в Белоруссию, атам говорили и спевали по-белорусски. Вот так и росли девочки в многоязычной среде, любили язык и культуру каждого родителя, ценили особенности и различия народов.

Песни на двух языках

Бабушка окончила четыре класса «церковной школы» в Межадоре, в селе она считалась одной из самых образованных даже потому, что умела читать и писать. По утрам, после завершения основных утренних дел, приходили к Савале Елен женщины «на самовар», она им читала молитвы и Библию, из которой находили ответы на вопрос «Как жить?», обсуждали писания. Ближайший приход был только в селе Ыб, далековато ходить сельским, а дом Елены рядом, и компания собиралась душевная.

– Моя коми бабушка была рукодельница, сшитые ею платья были невероятными, и хранила она их в большом сундуке. Я очень любила примерять её сарафаны и выступать в них перед гостями бабушки. Пела и на коми, и на белорусском языке… И все всегда мне хлопали и просили петь ещё, – рассказывает наша героиня.

Фото: личный архив героини публикации

Сохранять традиции

Галина в 1983 году окончила Коми пединститут в Сыктывкаре, отучившись на факультете иностранных языков. В 90-ые годы была распространена тенденция, что приезжие из сёл дети стеснялись говорить на коми языке, равнялись на русскоязычных «моды ради», либо боялись, что их будут дразнить за использование родного языка. Так, в педучилище по инициативе директора Валентины Сергачёвой в 1992 году был создан Центр национальных культур, основная цель работы – популяризация и сохранение национального языка. Для этого в центр позвали активных девушек, которые любили национальный язык, –Галю Сизых и Марину Липину.

В 90-ыегодытакже активно развивалось финно-угорское движение, и Галина тоже не осталась в стороне – по профессиональной деятельности и по зову души участвовала в конгрессах финно-угорских народов и съездах движения «Коми войтыр» («Коми народ»). В 1996 году её пригласили работать в Министерство по делам национальностей. В это время стали активно создаватьсянационально-культурные автономии. Одна из первых появилась Белорусская НКА, председатель Аркадий Степанович Крупенько приобщал и Галину к мероприятиям, и они вместе ездили по районам и городам Коми, привлекая соотечественников к деятельности сообщества.

Фото: личный архив героини публикации

– Я ездила в Белоруссию к своим тётушкам, заходила в минкультуры за костюмами и атрибутами, с тяжёлыми сумками возвращалась к себе на Родину, чтобы в Коми кипела творческая деятельность белорусов, – рассказывает Галина Александровна.

Девять в Коми

Раньше должность чиновника не позволяла Галине Александровне стать официальным представителем автономии, но она всегда была активисткой и «своей», колесила по региону с концертами и выезжала к друзьям на мероприятия.4 мая белорусы избрали Галину Александровну председателем региональной автономии.

Презентация сборника «От Коми до Бреста»: в издание вошли материалы о тех, кто приближал Советский Союз к победе над фашизмом в ВОВ. Фото: личный архив героини публикации

В этом году Коми национально-культурной автономии белорусов исполняется 25 лет, на её счету много интересных дел и проектов, в том числе и экономического сотрудничества и побратимских связей между Коми и Белоруссией.

Белорусская НКА сотрудничает с учреждениями культуры региона, в том числе и «Комикино». Фото: личный архив героини публикации

Сейчас в Коми девять активных отделений Белорусской НКА, они находятся в Инте, Усинске, Сосногорске, Нижнем Одесе, Емве, Троицко-Печорске, Инте и Сыктывдинском районе, в прошлом году активизировались белорусы Усть-Выми. Белорусская автономия одна из самых многочисленных автономий республики. Встречи белорусов собирают и представителей других национальностей, концерты всегда получаются яркими. От лирических песен славянского народа гостям всегда становится солнечнее и теплее.

Фото: личный архив героини публикации

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