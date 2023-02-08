Синоптики пообещали в Коми метели и сильный ветер до 29 м/с

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В Коми 8 февраля пообещали сильные ветер, метель, гололед и изморозь. По данным метеорологов ЦГМС, скорость порывов ветра будет достигать 29 м/с.

Усиленный ветер ожидается во всех районах. В южных его скорость составит от 6 до 11 м/с, в северных – от 7 до 12 м/с, на крайнем северо-востоке – от 15 до 20 м/с, порывы будут достигать скорость от 24 до 29 м/с. Температура ночью -8...-13, при прояснении -15...-20, днем +1...-4, в отдельных восточных районах -5...-10°С.

В Сыктывкаре 8 февраля пообещали облачную погоду, умеренный снег и скорость ветра от 6 до 11 м/с. Температура ночью -10...-12, днем -2...-4°С.

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