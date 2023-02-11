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Общество11 февраля 2023 9:10

За сутки в Коми скончался один больной коронавирусом

В регионе заболели 69 человек
Источник:kp.ru
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По состоянию на субботу, 11 февраля, в Коми зафиксировали 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 193 591 случай заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели восемь человек. За всем время удалось вылечить 189 744 пациента. За последние сутки в Коми скончался один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3261 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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