За сутки в Коми скончался один больной коронавирусом

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По состоянию на субботу, 11 февраля, в Коми зафиксировали 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 193 591 случай заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели восемь человек. За всем время удалось вылечить 189 744 пациента. За последние сутки в Коми скончался один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3261 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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