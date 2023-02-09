Об итогах реализации нацпроектов в Коми в 2022 году рассказали в региональном проектном офисе

Качественные дороги – тоже часть масштабной работы, проводимой в рамках реализации нацпроектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ежедневной суете мы часто не замечаем, как жизнь вокруг нас преображается. Несомненно, в лучшую сторону. Ровные дороги в городах, сияющие модульные ФАПы в глубинках, свежепосаженные деревья на улицах, новые компьютеры в школах. Все эти и многие другие изменения стали возможными благодаря национальным проектам. Сегодня в региональном проектном офисе рассказали об итогах реализации нацпроектов в Коми в 2022 году. «Комсомолка» собрала самые важные показатели.

Новое поколение

По статистике, всего порядка 10% россиян знают, что предпринимается в рамках реализации национальных проектов. Все уверены, что они призваны повысить качество жизни, однако привести конкретные примеры не могут. За 2022 год в Коми достигнуты весьма ощутимые результаты в социальной сфере и в улучшении среды для комфортной жизни в городах и сёлах республики.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во-первых, в Коми благоустроены 76 общественных и 39 дворовых территорий, чтобы жителям населённых пунктов было комфортно и безопасно. Созданы три модельные библиотеки – библиотека «Светоч» в Эжве, Центральная библиотека в Выльгорте, а также Усть-Вымская библиотека-филиал им. Н.М. Дьяконова.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общеизвестный факт, модельные библиотеки – это гораздо больше, чем просто читальные залы. Современные интерактивные пространства располагают для интеллектуального досуга, развития, учёбы и разнообразных культурных мероприятий. Каждая библиотека нового поколения становится точкой притяжения для молодежи и взрослых, открывает инклюзивный доступ к книжным фондам, современной технике, великолепным залам для чтения.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Огромное внимание уделено развитию и образованию подрастающего поколения. Ведь школа – это одно из тех мест, где в первую очередь нужно думать о продвижении всевозможных инноваций. В 53 образовательных организациях республики в 2022 году установили новое оборудование для внедрения цифровой образовательной среды. Не обделены и медицинские организации региона – в учреждения приобретены 72 автомобиля и более 200 единиц оборудования.

Фото: Нина ЮШКОВА

Современные технологии

Часть нацпроектов предполагает строительство городских, дорожных или медицинских объектов. В 2022 году в Коми завершено строительство всех запланированных объектов. Это 19 фельдшерско-акушерских пунктов, новый корпус Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Сыктывкаре и республиканского Кунибского интерната в селе Куниб Сысольского района. Также построены СОШ в селе Помоздино Усть-Куломского района и в селе Объячево Прилузского района, универсальный игровой зал в Микуне Усть-Вымского района, детский сад в микрорайоне Кочпон-Чит.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Отметим, что новые школы строятся с учётом всех современных требований эргономики, в зданиях более совершенные системы отопления, кондиционирования и вентиляции, да и зимой совсем не холодно. Плюс ко всему, в новых школах – более просторные классы, а учебные кабинеты оснащены интерактивными досками с проекторами, которые позволяют проводить традиционные уроки в группах и индивидуальные занятия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только цифры

На реализацию нацпроектов в бюджете Коми в 2022 году предусматривалось 15,2 млрд рублей, из них 6,4 млрд рублей – средства федерального бюджета. Исполнение плана составило 77,5%, в том числе по федеральным средствам – 97,9%. Даже несмотря на имеющееся отставание в освоении бюджетных средств, финансирование национальных проектов в 2022 году превысило уровень 2021 года в 1,6 раза.

Инфографика: Алексей ПОНАРЯДОВ.

Между тем, наибольший объём неосвоенных средств приходится на региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», что связано с его спецификой, так как этапы республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» являются 2-хлетними. Таким образом, окончанием срока реализации текущего этапа программы является 31 декабря 2023 года.

При этом необходимо отметить, что в 2022 году на реализацию этой программы было предусмотрено средств в 2,7 раза больше, чем в 2021 году. Благодаря этому стало возможным заключение в 2022 году контрактов, позволяющих к концу 2023 года расселить из аварийного жилья значительно больше граждан.

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