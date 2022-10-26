Стало известно, какой будет погода в ноябре 2022 года в Коми

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Температура в ноябре будет выше нормы на 1-2 градуса. Такой прогноз сделали в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми.

По данным метеорологов, ноябрьская погода принесёт с собой крепкие морозы жителям северо-востока республики, а южным — плюсовую температуру даже ночью.

— По прогнозу Гидрометцентра России, ноябрьская температура в Коми прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса. Есть вероятность того, что погода будет контрастной, на северо-восточной части республики ожидаются морозы в пределах от -15 до -22 градусов, на юго-западе - ночью от +2 до -7, днем - от +2 до -3 градусов. На большей части региона ожидаются ночные температуры в пределах от -9 до -14 градусов, дневные - от -3 до -8, — сказал замначальника Гидрометцентра Коми Ильдар Мухаметзянов.

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