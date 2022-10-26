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Здоровье26 октября 2022 8:20

В Коми подтвержден еше 91 факт заражения коронавирусом

Эпидобстановка в республике вновь улучшилась
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

После сезонного подъема заболеваемости ковидом в Коми отмечено существенное снижение новых зараженных. Так, по состоянию на 26 октября, коронавирусом заболели 189 132 человека, 91 из них за минувшие сутки.

Показатель выздоровления за последние 24 часа вырос на 288 и достиг 184 478 человек. В то же время на больничных койках оказались 17 пациентов с подтвержденным ковидом.

Жертвами инфекции стали 3 229 жителей Коми.

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