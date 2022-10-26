Жители Коми все чаще общаются с умными устройствами

Фото предоставлено компанией "МегаФон"

С начала года жители Коми стали активнее пользоваться умными устройствами. Рост трафика для управления такими гаджетами через интернет и sms-сообщений составил 10%.

По данным МегаФона, наиболее востребованы в Республике Коми системы и модули для охраны дома, сигнализации в машине, выключателях, розетках, котлах отопления, а также на шлагбаумах или воротах. Жители региона активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды – их ежемесячно на терминалы поступает свыше 15 тысяч. Этого хватит, чтобы пять раз скопировать и переслать в коротких сообщениях роман «Евгений Онегин».

«Умные устройства все чаще становятся помощниками сыктывкарцев – они повышают уровень комфорта в квартирах и на дачах, обеспечивают безопасность жилья и транспорта, а также оптимизируют энергопотребление. Тренд на использование таких гаджетов в быту набирает популярность в столице Коми, а также в частных домах и дачных поселках», – комментирует Александр Канев, директор МегаФона в Республике Коми.

Наличие стабильной связи является важным условием работы умных систем в регионе – там где нет Wi-Fi, работу передающих модулей обеспечивает мобильная сеть. Развитие инфраструктуры МегаФона направлено, в том числе, и на обеспечение бесперебойного фунционирования тысяч устройств для улучшения качества жизни абонентов. В этом году специалисты оператора запустили 4G-покрытие для 20 тысяч жителей в 14 населенных пунктах Республики Коми, а также в районе Максаковских дач.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множестве устройств учета, особенно электроэнергии. Для этого в Коми развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до нескольких километров и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По данным продаж в розничной сети МегаФона, в этом году в сегменте бытовых девайсов жители региона чаще всего покупали умные лампы. По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.