Востребованные профессии строителя и теплоэнергетика можно получить дистанционно в СЛИ

Центр дополнительного образования СЛИ ведет набор в группы на самые востребованные и универсальные программы переподготовки – «Промышленное и гражданское строительство» и «Теплоэнергетика». Записаться на программы можно по т.: 8 (8212) 20-56-79, 24-95-41.

Пройдя программу профессиональной переподготовки «Промышленное и гражданское строительство», вы станете специалистом в сфере строительства и сможете:

– заниматься проектированием зданий и сооружений,

– возводить объекты по современным технологиям,

– осуществлять контроль качества выполнения строительно-монтажных работ,

– решать вопросы реконструкции, реставрации зданий и сооружений

и многое другое.

Сфера строительства популярна всегда как в нашем городе, республике, так и за пределами региона. Такие специалисты всегда востребованы в проектно-конструкторских бюро, строительных предприятиях, ремонтно-строительных и эксплуатационных организациях, службе заказчиков предприятий, риэлтерских фирмах.

На сегодняшний день в сложных экономических условиях во всем мире кто как не инженер-теплоэнергетик знает, как правильно произвести, преобразовать, передать, распределить и использовать энергию в виде теплоты в деятельности промышленных предприятий?

Слушатели программы профпереподготовки «Теплоэнергетика» изучают проектирование, монтаж, сопровождение и ремонт систем энергопередачи и другие дисциплины.

Пройти обучение по этим двум направлениям могут все желающие, имеющие или получающие высшее образование и (или) среднее профессиональное образование.

По просьбе иногородних слушателей в 2022-2023 учебном году занятия будут вестись по 2-м формам обучения – очно-заочной (вечерней) и заочной, с использованием дистанционных технологий (в формате вебинаров). После окончания обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида деятельности.

Приглашаем на обучение по данным программам также студентов Республики Коми среднего профессионального и высшего образования всех форм обучения и предоставляем скидку 5%.

Наши контакты:

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39, оф. 213-1,

Контактный телефон: 8 (8212) 20-56-79, 24-95-41

E-mail:cdo@sfi.komi.com

Сайт: https://sli.komi.com/cdo/

ВКонтакте: https://vk.com/cdosli

Полный реестр программ ЦДО: https://сли.рф/cdo/files/documents/Reestr_programm_cdo.pdf