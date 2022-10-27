Востребованные профессии строителя и теплоэнергетика можно получить дистанционно в СЛИ

Центр дополнительного образования СЛИ ведет набор в группы на самые востребованные и универсальные программы переподготовки – «Промышленное и гражданское строительство» и «Теплоэнергетика». Записаться на программы можно по т.: 8 (8212) 20-56-79, 24-95-41.
Пройдя программу профессиональной переподготовки «Промышленное и гражданское строительство», вы станете специалистом в сфере строительства и сможете:
– заниматься проектированием зданий и сооружений,
– возводить объекты по современным технологиям,
– осуществлять контроль качества выполнения строительно-монтажных работ,
– решать вопросы реконструкции, реставрации зданий и сооружений
и многое другое.
Сфера строительства популярна всегда как в нашем городе, республике, так и за пределами региона. Такие специалисты всегда востребованы в проектно-конструкторских бюро, строительных предприятиях, ремонтно-строительных и эксплуатационных организациях, службе заказчиков предприятий, риэлтерских фирмах.
На сегодняшний день в сложных экономических условиях во всем мире кто как не инженер-теплоэнергетик знает, как правильно произвести, преобразовать, передать, распределить и использовать энергию в виде теплоты в деятельности промышленных предприятий?
Слушатели программы профпереподготовки «Теплоэнергетика» изучают проектирование, монтаж, сопровождение и ремонт систем энергопередачи и другие дисциплины.
Пройти обучение по этим двум направлениям могут все желающие, имеющие или получающие высшее образование и (или) среднее профессиональное образование.
По просьбе иногородних слушателей в 2022-2023 учебном году занятия будут вестись по 2-м формам обучения – очно-заочной (вечерней) и заочной, с использованием дистанционных технологий (в формате вебинаров). После окончания обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида деятельности.
Приглашаем на обучение по данным программам также студентов Республики Коми среднего профессионального и высшего образования всех форм обучения и предоставляем скидку 5%.
Наши контакты:
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39, оф. 213-1,
Контактный телефон: 8 (8212) 20-56-79, 24-95-41
E-mail:cdo@sfi.komi.com
Сайт: https://sli.komi.com/cdo/
ВКонтакте: https://vk.com/cdosli
Полный реестр программ ЦДО: https://сли.рф/cdo/files/documents/Reestr_programm_cdo.pdf